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Dünya Fransız gazeteci Olivier Dubois Mali'de kaçırıldı
Dünya

Fransız gazeteci Olivier Dubois Mali'de kaçırıldı

Mali'de görev yapan Fransız gazeteci Olivier Dubois'nın kaçırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 12:53:00 -
Fransız gazeteci Olivier Dubois Mali'de kaçırıldı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire, Twitter'da yaptığı paylaşımda, bir video görüntüsünde yer alan Dubois'nın, El Kaide'nin Sahel'de faaliyet gösteren GSIM isimli koluna bağlı militanlarca kaçırıldığına dair ifadeler kullandığını belirtti.

Mali'de Fransız gazetesi Liberation ve Point Afrique için çalışan Dubois, sosyal medyada paylaşılan video görüntüsünde, GSIM tarafından 8 Nisan'da ülkenin kuzeyindeki Gao kentinde kaçırıldığını söyleyerek serbest bırakılması için ailesi ve Fransız yetkililerden yardım talep ediyor.

RSF Genel Sekreteri Deloire, kaçırılma bilgisini olaydan iki gün sonra öğrendiklerini ancak güvenlik önlemi amacıyla bilgiyi gizli tuttuklarını kaydederek gazetecinin serbest kalması için Mali ve Fransız yetkililerinin bir an önce bir şeyler yapması gerektiğini vurguladı.

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