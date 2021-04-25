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Dünya Fransız gazeteci Batı medyasına isyan etti: Utanıyorum
Dünya

Fransız gazeteci Batı medyasına isyan etti: Utanıyorum

İsrail'in Filistinlilere yönelik zalimliğine değinen Fransız gazeteci Dominique Vidal, uluslararası medyanın sessiz kalmasına isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 22:34:00 - 2021-04-25 22:34:37

Fransız gazeteci Dominique Vidal, Fransız Mediapart internet sitesinde kaleme aldığı yazıda gazeteci ve tarihçi olarak yarım asırdır İsrail-Filistin meselesini takip ettiğini belirtti.

"Sizler gibi ben de korkunç olaylara tanıklık ettim ancak Kudüs'te bir katliam görmemiştim. Ya siz? Daha önce yüzlerce polisin müsamaha gösterdiği hatta yardım ettiği yüzlerce Yahudi-Nazi'nin Doğu Kudüs'te 'Araplara ölüm' çığlığıyla şiddet uyguladığını gördünüz mü?" diye soran Vidal, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tahtını kurtarmak için İran ile savaş başlatmaya, Washington ile Tahran arasında anlaşma yapılmasını engellemeye hazır olduğunu ve üçüncü intifadanın hayalini kurduğunu kaydetti.

Vidal, gazetecilere "Çalıştığınız büyük medyalar, Orta Doğu için oluşturduğu tehlike nedeniyle ve insan hakları açısından ciddi olan bu olayları neden haberleştirmiyor veya çok az haberleştiriyor?" sorusunu yönelterek, uluslararası medyanın İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesine sessiz kalmasına tepki gösterdi.

"Utanıyorum"

"İsrailli olmak, neden cezası verilmeyen ve büyük haber araçları (medyaları) tarafından 'unutulan' suçların işlenmesine izin veriyor? Fransız, gazeteci ve Yahudi olarak utanıyorum." görüşünü paylaşan Vidal, medyanın sessiz kalmasının Yahudi karşıtlığını beslediğini, "lobilerin" medyaları susturmak için güçlü olabileceğini ifade etti.

İsrail polisi, ramazan ayının başlamasıyla işgal altındaki Doğu Kudüs’te Eski Şehir’in Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde şu ana kadar en az 130 Filistinli yaralandı, 100'den fazla Filistinli de gözaltına alındı.

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