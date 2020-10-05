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Dünya Fransız gavuru arasında fark yok! "Durdurun" diyerek Türkiye'ye saldırdı
Dünya

Fransız gavuru arasında fark yok! "Durdurun" diyerek Türkiye'ye saldırdı

Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı mücadelesinde destek veren Türkiye’ye yaptırım uygulanması gerektiğini söyleyen Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı “Türkiye’nin NATO’daki varlığını sorgulayın” dedi ve Türkiye'nin durdurulmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 19:56:00 -
Fransız gavuru arasında fark yok! "Durdurun" diyerek Türkiye'ye saldırdı

Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından François Hollande, başkent Paris yakınlarında Ermeni toplumuna seslendi.

Eski Cumhurbaşkanı, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir haftadan uzun süredir devam eden çatışmalarda Ankara'nın Azerbaycan Ordusu'na destek vermesinden dolayı Türkiye'nin, NATO'daki varlığının "sorgulanması" gerektiğini savundu.

“Türkiye Avrupa'ya şantaj yapamaz”

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik konusunda da Türkiye'yi sert şekilde eleştiren François Hollande, Türkiye'nin Avrupa'ya "şantaj" yaptığını öne sürerek, şunları söyledi:

“Bir tehdit anında otomatik bir dayanışma üzerine kurulmuş bir pakt olan NATO, nasıl kendisine üye bir ülkenin yani Türkiye'nin, diğer bir NATO üyesini yani Yunanistan'ı Akdeniz'de tehdit etmesini kabul edebilir? Demokrasi ve özgürlükler üzerine inşa edilmiş Atlantik Paktı'nda Türkiye'yi tam dokunulmazlığa sahip şekilde nasıl bırakabiliriz? Duruma açıklık getirme zamanı geldi. Bunu Avrupa'nın yapması gerekiyor ve göçmenlerin kurtarılması öne sürülerek Avrupa'ya şantaj yapılamaz.”

"Türkiye'nin müdahaleleri ne zamana kadar sürecek?"

Suriye ve Libya'da Türkiye'nin uyguladığı politikayı da kendine dert edinen Hollande, “NATO, nasıl kendisine üye bir ülkenin yani Türkiye'nin, Suriye'nin bir bölümünü işgalini ve müttefikimiz Kürt noktalarına saldırmasını kabul edebilir? NATO Türkiye'nin Libya'da bulunmasına ve oradaki kaosu körüklemesini nasıl tolore edebilir? Kurumun tüm kurallarına ters düşmesine rağmen NATO, Türkiye'nin Rusya'dan misil satın almasını nasıl haklı kılabilir? NATO bugün Türkiye'nin Kafkaslar'daki bir savaşta taraf olmasına nasıl izin verebilir?” diye konuştu.

Türkiye'nin müdahaleleri ne zamana kadar devam edecek?” diye soran François Hollande, "Bugün Ermenistan, Dağlık Karabağ, ama yarın eğer hiçbir şey yapmazsak belki de Balkanlar.” dedi.

“Uluslararası yaptırım” çağrısı

Paris yönetimine de çağrıda bulunan eski Cumhurbaşkanı, Minsk Grubu'ndaki rolü gereği Fransa'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan Türkiye'den müdahalelerine son vermesini ve zorunlu ateşkes ilan etmeleri çağrısında bulunmasını, buna uyulmaması durumunda ise uluslararası yaptırımların uygulanmasını istedi.

En sevilmeyen cumhurbaşkanı

66 yaşındaki François Hollande, 2012-2017 yılları arasında Fransa'da cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiş, beş yıllık görev süresi sonunda katıldığı ikinci cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron'a yenilmişti.

Hollande, Fransa’da en sevilmeyen Cumhurbaşkanı olarak biliniyor.

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