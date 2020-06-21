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Spor

Fransız forvet David N'Gog, 31 yaşında futbolu bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 19:39:45 -
Fransız forvet David N'Gog, 31 yaşında futbolu bıraktı

ANKARA (AA) - Bir dönem Paris Saint-Germain (PSG) ve Liverpool formaları giyen David N'Gog, 31 yaşında futbolu bıraktı.

Litvanya ekibi Zalgiris'ten yapılan açıklamada, şubat ayında transfer edilen N'Gog'un aktif kariyerini noktaladığı belirtildi. Fransız futbolcunun yeşil sahalara vedasının "beklenmedik" olduğu ancak kararına saygı duyulduğu ifade edildi.

2006-2008 yıllarında PSG, 2008-2011 yıllarında ise Liverpool'da mücadele eden N'Gog, son olarak 15 Şubat'ta Zalgiris'e transfer olmuştu.

Kariyerinde 9 farklı kulüpte 340 resmi maça çıkan Fransız forvetin 74 golü bulunuyor.


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