Fransız Belediye Başkanı'ndan 'Türkiye' küstahlığı!
Fransa'da Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, geçtiğimiz günlerde sözde Ermeni soykırımının anma gününde düzenlenen bir etkinlikte Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösteren haritayı sosyal medya hesabından paylaşarak küstah bir mesaj paylaştı.
Fransa’nın Lyon kentinin Belediye başkanı Gregory Doucet'in geçtiğimiz günlerde sözde Ermeni soykırımının anma gününde düzenlenen bir etkinlikte olimpiyat oyunlarına hazırlanan Ermeni atletleri ağırladı.
Doucet, şehrinde Ermeni atletleri ağırlamaktan duyduğu gururu dile getirdi ve bu ziyaretin, iki halk arasındaki özel dostluğu pekiştiren kardeşçe ve anlamlı bir etkinlik olarak nitelendirdi.
Türkiye topraklarını Ermenistan haritasında gösterdi
Doucet, sosyal medya hesabından yaptığı küstah paylaşımda, Ulusal Ermeni Hafızası Merkezi'ndeki Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösteren haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.
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