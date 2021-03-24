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Ekonomi Fransız bankasından dolar hamlesi! 6,20'den...
Ekonomi

Fransız bankasından dolar hamlesi! 6,20'den...

Fransa merkezli Societe Generale, 2020 yıl sonu dolar kuru tahminini 6,20'den 9,30'a yükseltti.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 11:17:00 -
Fransız bankasından dolar hamlesi! 6,20'den...

Daha önce Türk Lirası lehine birçok pozisyon alan Societe Generale’in Gelişen Piyasalar Strateji Müdürü Phoenix Kalen, 6,20 olan 2021 yıl sonu Dolar/TL tahminlerini 9,30 olarak değiştirdiklerini belirtti.

Araştırma notunda dolarizasyonun artacağını belirten Kalen, kur krizinin olası olduğuna işaret etti.

“İzlenen politikalarda derin bir değişim beklentisiyle, Türk varlıklarındaki herhangi bir uzun pozisyondan çıkmayı tavsiye ediyoruz” diyen Kalen, Euro/TL ’deki Türk Lirası lehine pozisyonlarının zarar-kes seviyesine ulaşmasıyla kapandığını da ekledi.

Kalen, Bloomberg HT'ye verdiği röportajda, "Dolarizasyonun devam edeceğini düşünüyorum. Son birkaç haftalık veriye baktığımız zaman dolarizasyonun azaldığını görmüştük fakat şimdi dolar hesaplarının artma eğilimine geri döneceğini söyleyebilirim" dedi.

Societe Generale, Şubat ayı başında yayımladıkları raporda, Dolar/TL ’de 6,71 hedefi ile kısa pozisyon alınmasını tavsiye edip, zarar-kes seviyesi olarak da 7,75’i belirlemişti.

Banka sonrasında dolar/TL'deki kısa pozisyon hedefini 6,71'den 6,45'e güncellerken, 2021 yıl sonu için dolar/TL tahminini 6,20'ye çekmiş, zarar-kes seviyesi olarak da 7,18’i belirlemişti.

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Yorumlar

ali

Böyle tahmin paylaşmak daha fazla dolara talebi arttırıyor. Dolar ihtiyacı olmayan bile dolara yatırım yapıyor ve kısır döngüye giriliyor. Siz bir malın fiyatı artıracak derseniz stok yapma meyili sayesinde fiyat artışı sağlanır.
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turan

Fransa merkezli Societe Generale, 2020 yıl sonu dolar kuru tahminini 6,20'den 9,30'a yükseltti.'''' LÜTFEN YAZIĞINIZA DİKKAT EDİNİZ....
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