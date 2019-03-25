Fransız Bakan istifa ediyor
Fransa Avrupa İlişkileri Bakanı Nathalie Loiseau, istifa edeceğini açıkladı.25 Mart 2019 Pazartesi 12:49
Fransa Avrupa İlişkileri Bakanı Nathalie Loiseau, istifa edeceğini açıkladı.
Fransa Avrupa İlişkileri Bakanı Nathalie Loiseau, Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde çalışmak için görevi bırakıyor. Gün içinde resmen istifa edeceğini duyuran Loiseau’nun, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte çalışacağı öğrenildi. Bu sebeple Loiseau’nun Bakanlıktan istifası, “görev değişikliği” olarak görülüyor.
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