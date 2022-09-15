Fransız ayak oyununa başladı bile... Arda Güler'i hatırlattılar!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe B Grubu ikinci maçında Fransa'nın köklü kulüplerinden Rennes ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında rakiplerini 2-1 mağlup eden iki 3 puanlı takımın karşılaşması öncesi son hazırlıklar tamamlanırken, Fransız basını Fenerbahçe'yi derinlemesine mercek altına alırken, genç yıldız Arda Güler için ayrı bir parantez açıldı.

UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan temsilcimiz Fenerbahçe, B Grubu'ndaki ilk maçında Dinamo Kiev'i mağlup etmeyi başararak 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Sarı-Lacivertli ekip gruptaki ikinci maçında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelirken, mücadelenin hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdü. Rennes'de ilk maçında AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanlı bir başlangıç yaparken, Fransız basını Fenerbahçe'yi için derinlemesine analizlerde bulundu.

ARDA GÜLER...

Karşılaşma öncesi temsilcimizi enine boyuna değerlendiren Fransız basınının önemli kaynaklarından Eurosport'ta yayınlanan bir podcastte Fransız gazeteciler Julien Pereira ile Arthur Merle Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler için ayrı bir parantez açtı. İki gazeteci Arda Güler'e övgüler yağdırırken, genç futbolcunun Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 mücadelede 5 gol atarak 5 de asist yaptığının altı çizildi.

HERKESİ KORKUTAN MADDE!

Genç futbolcunun 17 yaşında olmasına rağmen, maç başına ortalama 40 dakika sahada kalmasının önemli olduğunu aktaran Fransızlar, Arda Güler'in sözleşmesinde bulunan ve Sarı-Lacivertli yönetim ile taraftarı oldukça korkutan o maddeyi de hatırlattı.

Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan bir maddeye dikkat çeken gazeteciler, oyuncunun belirli bir sürenin altında kalırsa serbest kalma bedelinin 30'dan 5 milyon Euro'ya düşeceği hatırlatılırken, Türk futbolunun son dönemlerde çok fazla genç yıldız adayı çıkardığının altını çizdi. Örnek olarak da Doğan Alemdar, Enes Ünal, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Emre Demir gibi futbolcuların adı öne çıkarıldı.

ARDA GÜLER KİMDİR?

25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.2019'da Fenerbahçe altyapısına geçti. 2021 yılında ise A takıma yükseldi. On numara mevkisinde forma giyen Arda, zaman zaman sağ kanatta da görev alıyor. Boyu 1.76 cm olan Arda Güler, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Arda Güler'in güncel piyasa değeri 9 milyon euro...



