Fransız askerleri o ülkede sivillerin üzerine ateş açtı! Ölüler var
Nijer'deki Fransız askeri varlığını protesto eden sivil halkın üzerine Fransız askerleri tarafından ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Nijer'deki Fransız askeri varlığını protesto eden sivil halkın üzerine Fransız askerleri tarafından ateş açıldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Nijer'in güneybatısında, Burkina Faso sınırındaki Tera yerleşiminde, Fransa'nın bu ülkedeki askeri varlığını protesto eden göstericilerin üzerine ateş açıldı. Fransız askerlerinin açtığı ateş sonucu en az 2 göstericinin hayatını kaybettiği, 18'inin ise yaralandığı bildirildi. Ölen ve yaralanan sivillerin yaş ortalaması 17 ila 35 arasında değişiyor.