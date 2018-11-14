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Fransa'ya vergi koyacağını açıklayan Trump'a çağrı: Nezaket bekliyoruz

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ve Fransa ekonomisini hedef alan açıklamalarına ilişkin, “Paris saldırısının yıl dönümündeyiz. Trump’tan biraz nezaket bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 20:52
Fransa'ya vergi koyacağını açıklayan Trump'a çağrı: Nezaket bekliyoruz

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün sosyal medya üzerinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ve Fransa ekonomisini hedef alan ağır eleştirilerini değerlendirdi.

Sözcü, Trump’ın açıklama yaptığı 13 Kasım’ın 2015 yılında gerçekleşen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırısının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak ABD Başkanı’ndan ‘nezaket’ beklediklerini aktardı.

Açıklamasını Fransızca yapan Griveaux, Trump’tan nezaket bekledikleri kısmı İngilizce de tekrar ederek vurguda bulundu.

Fransa'ya yeni vergiler koymayı planladığını duyurmuştu

 

Trump dün yaptığı açıklamalarda, "Emmanuel Macron ABD, Çin ve Rusya karşısında Avrupa'yı korumak için kendi ordusunu kurmayı öneriyor. Öte yandan Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında Almanya vardı. Bunun Fransa için sonucu ne oldu? Onlar ABD meseleye müdahale etmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamıştı” ifadelerini kullanarak Fransa’ya yeni vergiler koymayı planladığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 20:52
  1. Donald Trump
  2. Benjamin Griveaux

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