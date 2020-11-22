Fransa'nın zoruna gitti! 'Geri çekin' talebi
Fransa, Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik "Nazi" benzetmesini geri çekmesini istedi.
Fransa, Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik "Nazi" benzetmesini geri çekmesini talep etti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yaptığı açıklamada, Mazari'nin "Macron'un Müslümanlara 'Nazilerin Yahudilere davrandığı' gibi muamelede bulunduğu" şeklindeki ifadelerini düzeltmesini istemeye kalktı.
Mühll, "Mazari'nin ifadelerini kınadıklarını ve Pakistan'ın Paris Büyükelçiliğini haberdar ettiklerini" söyledi.
Mazari, Twitter'dan bir internet sitesindeki haberi kaynak göstererek paylaştığı mesajda, "Macron, Nazilerin Yahudilere yaptığını Müslümanlara yapıyor. Yahudilerin sarı yıldız takmaya zorlandığı gibi (Fransa'da) Müslüman çocuklara özel kimlik numarası verilecek." demişti.