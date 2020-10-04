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Dünya Fransa'nın 'nikel kaynağı' bölgesinde bağımsızlık referandumu!
Dünya

Fransa'nın 'nikel kaynağı' bölgesinde bağımsızlık referandumu!

Yeni Kaledonya takım adaları Fransa'dan ayrılmak için ikinci kez düzenlenen referandumda sandık başına gitti.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 16:30:00 -
Fransa'nın 'nikel kaynağı' bölgesinde bağımsızlık referandumu!

Fransa'nın deniz aşırı bölgesi olan 270 bin nüfuslu Yeni Kaledonya halkı, Fransa'dan bağımsızlık referandumu için oy kullandı. 4 Kasım 2018'de düzenlenen ilk referandumda yüzde 56.7 oranında Fransa'dan ayrılmayı reddeden Yeni Kaledonya, bu referandum seçiminde ise yüzde 53,26 ile Fransa'nın hükmü altında kalmak için oy verdi.

Bağımsızlık karşıtlarının oranında yüzde 3.5 azalma

Bu referandumda bağımsızlık yanlıları yüzde 3,5 oranında kayıp yaşarken katılım oranı yüzde 86 oldu.

Fransa Deniz Aşırı Bölgeler Bakanlığı'nın ilk sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada, Paris yanlısı başkent Noumea'da kullanılan 'bağımsızlığa hayır' oylarının etkili olduğu bildirildi.

Sömürgeciler ile yerli halk arasında gerilim

ABD'de yaşanan siyahi George Floyd'un öldürmesinin ardından küresel çapta başlayan ırkçılık, kölelik, sömürgecilik karşıtı eylemlerin ardından, 170 yıldır Fransız sömürgesinde olan Yeni Kaledonya Meclisi yeniden halk oylaması kararı almıştı.

Yerli Kanak halkı ile Kaldoş olarak bilinen Avrupalı sömürgecilerin torunları arasında bir mücadele olarak görülen referandumun ada halkı arasındaki bölünmeyi derinleştirebileceği belirtiliyor.

Takımada nikel zengini

Dünya nikel rezervlerinin yüzde 25'ine sahip Yeni Kaledonya, Fransa için artık bölgeye tutunma noktası konumunda bulunuyor.

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