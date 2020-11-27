Fransa’nın Karabağ sancısı
Türkiye’nin Azerbaycan’a siyasi alanda ve sahada verdiği destek sonrasında Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşmasını içine sindiremeyen Fransa, Karabağ Özerk Cumhuriyeti’ni tanıma kararı aldı
Sahadaki başarısızlığını örtmek ve Ermeni lobisinin gönlünü almak isteyen Fransız senatosu, sözde “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni” tanıdı. Oylamada 1 hayır oyu çıkarken, 305 evet oyu çıktı. 30 senatör ise çekimser oy kullandı. Azerbaycan Fransa’nın tavrını taraflı ve provokasyon olarak nitelendirirken, Türkiye, Fransa’nın gülünç bir karara imza attığını açıkladı.