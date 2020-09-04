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Spor Fransa'nın kalecisinde koronavirüs çıktı
Spor

Fransa'nın kalecisinde koronavirüs çıktı

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps kalecileri Steve Mandanda'nın koronavirüse yakalandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 21:28:00 -
Fransa'nın kalecisinde koronavirüs çıktı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs futbolu da vurmaya devam ediyor. UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta yarın İsveç ile karşılaşacak olan Fransa’da koronavirüs şoku yaşandı.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps koronavirüse ilişkin basın toplantısında açıklama yaptı.

Teknik adam kalecileri Steve Mandanda'nın koronavirüse yakalandığını söyledi.

Steve Mandanda’nın salgın sebebiyle İsveç maçı kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.

Friends Arena Stadında düzenlenen basın toplantısında Mandanda'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını ve diğer futbolcularında durumuna bakıldığı, gözetim altında oldukları aktarıldı.

Daha önce yapılan testlerde takımda Manchester United'ın yıldız oyuncusu Paul Pogba’nın yanı sıra Olympique Lyon'un genç oyuncusu Houssem Aouar da pozitif çıkmıştı.

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