Fransa’nın Kafkasya politikası zararlı

Haciyev, bir konferansa katılırken, Fransa’nın son dönemde Ermenistan’ı silahlandırması politikasıyla ilgili konuştu. Fransa’nın Ermenistan’ı silahlandırmasının Azerbaycan ve Ermenistan arasında şu ana kadar elde edilen sonuçları olumsuz etkilediğini belirten Hacıyev, “Bu, Kafkasya’daki barışa yönelik bir tehdittir. Fransa’nın Güney Kafkasya politikasını etkili bulmuyoruz ve bu zararlı bir politikadır. Bu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine bir darbedir. Fransa’nın askerileştirme politikası, Ermenistan’daki intikamcı güçleri cesaretlendirecek bir adımdır. Ermenistan’a ölümcül silah sağlanması ciddi endişe verici bir konudur. Fransa, BM Güvenlik Konseyi’nin bir üyesi olarak sorumlu bir politika uygulamalıdır” dedi.