Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fransa'nın gündemi kimyasal silah'tan takım elbiseye döndü!

Birkaç gün önce Suriye'ye düzenlenen hava saldırısının Fransa'daki etkisi çabuk geçti. gündem Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kıyafeti oldu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:58
Fransa'nın gündemi kimyasal silah'tan takım elbiseye döndü!

Yalnızca birkaç gün önce dünya üçüncü savaşının kıyısından döndü: ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi bombalaması nedeniyle. Tüm dünya bu gelişmeleri yakından ve büyük bir endişe içinde takip ederken, olayın aktörlerinden Fransa, gündemini çok çabuk değiştirdi.

Suriye'deki kimyasal konusunu unutan Fransa, en iyi bildiği konu olan modaya yeniden yöneldi. Hem de Macron üzerinden..

GÖMLEK Mİ UZUN CEKET Mİ KISA

BMF TV'de yayınlanan bir programa konuk olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gündemi yorumlarken, masada Suriye konusu dahi bulunuyordu. Fransa Cumhurbaşkanı değerlendirmelerine devam ederken ülke gündemi bir anda değişti, Macron'un ceketi, gömleği oldu.
Konuşma sırasında Macron'un üzerindeki kıyafetlerine odaklanan Fransızlar, ceketin kısalığı, arkasındaki potu ve gömleğin manşetlerinin uzunluğuna kafayı taktı. Kısa süre içerisinde bu detay Fransız basınının gündemine yerleşti. Günün en çok kounşulan konularından biri "Macron'un gömleği mi uzun, yoksa ceketi mi kısa" oldu.

SURİYE UNUTULDU

Henüz birkaç gün önce Suriye'deki kimyasalı binlerce kilometre öteden kendine dert edinen ve Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olabilecek füze atışlarını gerçekleştiren Fransa, bu gündemi bir kenara bırakıp kendileri için "hayati" derecede önem taşıyan "moda" konusunu yeniden ele aldı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 09:58
  1. suriye
  2. fransa
  3. macron

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
    1. Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
    2. Trump doğruladı! Kim Jong-un ile...
    3. İran'da yabancı mesajlaşma..
    4. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
    5. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    6. Devler devletlere karşı birleşti
    7. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
    8. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
    9. Kritik zirve sona erdi!
    10. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    11. Çocuklar kahve içmeli mi?
    12. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
    13. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
    14. Güntekin Onay'dan çarpıcı açıklama!..
    15. Ali Koç'tan yüzyılın bombası Zidane ve..
    16. Nagehan Alçı 'Ben demiştim' deyip..
    17. Üniversite sınavında FaceTıme..
    18. Gaziantepspor, Eskişehirspor maçına..
    19. Destici'den erken seçim yorumu: BBP..
    20. Şahin Ç. yanlış yeri yaktı!
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!