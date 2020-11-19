'Fransa’nın Başkonsolosu intihar etti'

Fransa'nın Fas'taki Tanca Başkonsolosu Denis François'ın intihar ettiği bildirildi.

AA muhabirinin, isminin açıklanmasını istemeyen bir Faslı yetkiliden aldığı bilgiye göre, Fransa'nın Tanca Başkonsolosu François intihara kalkıştı.

Yetkili konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Yerel medyada da iki ay önce bu göreve atanan Başkonsolos François'ın intihar ettiğine ilişkin haberler yer aldı.

Haberlerde François'ın sabah erken saatlerde evinde kendini astığı bildirildi.

Yönetime yakınlığı ile bilinen Le360 sitesinde Başkonsolos François'ın eylül ortalarında diplomatik görevine atandıktan sonra görevden alınmayı istediği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Faslı yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve konsolosluk çevresinde güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

Fas ve Fransa makamlarından konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.