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Gündem

Fransa'nın asılsız Türkiye iddiası sonrası BAE'den skandal açıklama

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için yaptığı hamleler, BAE'yi rahatsız etmeye devam ediyor. Fransa'nın Akdeniz'de "Türk donanması NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz etti" yönündeki iddiaları sonrası bugün açıklama yapan Abu Dhabi yönetimi, Türkiye'ye karşı düşmanca tavrını bir kez daha ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 13:53:00 -
Fransa'nın asılsız Türkiye iddiası sonrası BAE'den skandal açıklama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin saldırgan tutumuna karşı Fransa ile dayanışma içerisindeyiz. Türkiye'nin, BM silah ambargosunu kontrol eden NATO görevindeki bir Fransız gemisine karşı sergilediği tavrı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Paris yönetiminin ortaya attığı "engelleme" iddiasının ardından NATO harekete geçmiş ve olayı soruşturmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Reuters'a açıklama yapan Türk yetkili, olayın Fransızların anlattığı gibi olmadığını belirterek, tüm delillerin NATO makamlarına verildiğini ancak iddianın sahibi Fransa'nın herhangi bir kanıt sunmadığını ifade etmişti.

Haber7

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