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Fransa'dan yeni adım...İnternet devlerini vergilendiriyorlar

Sokak gösterileriyle çalkantılı bir dönem geçiren Fransa, internet devlerini vergilendireceğini açıkladı.

18 Aralık 2018 Salı 07:06
Fransa'dan yeni adım...İnternet devlerini vergilendiriyorlar

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, internet devlerinin, 2019 itibarıyla ülkedeki kazançları üzerinden vergilendirileceğini açıkladı.

Le Maire, düzenlediği basın toplantısında, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi şirketlerin Fransa'daki gelirleri üzerinden 1 Ocak 2019 itibarıyla vergilendirileceğini söyledi.

Bu miktarın 500 milyon avroyu bulduğunu ifade eden Le Maire, Alman Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştüğünü ve kendisiyle internet devlerinin AB üyesi ülkelerde de elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl eylülde yaptığı açıklamada, uluslararası internet şirketlerinin, AB üyesi ülkelerde elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Oyunun kurallarına uymayan internet devlerine ilişkin daha etkili düzenlemeler istiyoruz." demişti.

Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketler, Avrupa kamuoyunda, gelirlerini, elde ettikleri ülkede değil de daha düşük vergi ödeyebildikleri ülkede beyan ettikleri için eleştiriliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 07:41
  1. Fransa
  2. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire
  3. internet devleri
  4. Anadolu Ajansı

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