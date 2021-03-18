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Spor Fransa'dan tartışmalı karar! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e yasak geldi
Spor

Fransa'dan tartışmalı karar! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e yasak geldi

Fransa Futbol Federasyonu, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere oyuncuları göndermeme kararı aldı. Karar büyük tartışmalara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 18:07:00 -
Fransa'dan tartışmalı karar! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e yasak geldi

Fransa'da kulüp başkanları milli takımların durumunu yakından etkileyecek bir karara imza attılar. 17 Mart Çarşamba günü toplanan Ligue 1 ve Ligue 2'deki kulüplerin başkanları, ortak kararla Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere milli oyuncuları yollamama kararı aldılar.

Milli takımlara yabancı uluslararası oyuncular için bir muafiyet tanınmaması ve uluslararası düzenlemelerin getirdiği yanıt süreleri göz önüne alındığında FIFA'nın 5 Şubat 2021 tarihli genelgesinin oybirliği ile uygulanmasına karar verildi. Bu bağlamda da Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı dışında kalan ülkelere milli oyuncu gönderilmeyeceği kararlaştırıldı.

Yaşanan gelişmeler sonrası Milli Takımımızın Fransa'da Lille forması giyen yıldızları Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in yanı sıra Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'da oynayan Umut Meraş'ın milli takıma katılma şansları kalmadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun girişimleri ile sorunun çözülmeye çalışıldığı iddia edilmekte.

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Yorumlar

ömer

TFF bu sorunu asla çözemez.Celladina aşı k taklitçiler ne yapabilir ki...
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