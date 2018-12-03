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Fransa'dan 'sarı yelekliler'in talepleri için ilk adım!

Fransa'da Ulusal Meclis ve Senatoda, çarşamba ve perşembe günü, "sarı yeleklilerin" talepleriyle ilgiligörüşüleceği bildirildi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:34
Fransa'dan 'sarı yelekliler'in talepleri için ilk adım!

Fransa'da Ulusal Meclis ve Senatoda, çarşamba ve perşembe günü, "sarı yeleklilerin" akaryakıt vergilerinin düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için düzenlendiği protestoların görüşüleceği bildirildi.

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Ulusal Meclis'te ve perşembe günü Senato'da, protestolara ilişkin oturumlar düzenlenecek.

Açıklamada, Başbakan Edouard Philippe'in de yarın sarı yeleklilerden bir heyeti kabul edeceği bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, Philippe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla, aralarında aşırı sağcı Ulusal Birlik partisini lideri Marine Le Pen ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketin lideri Jean-Luc Melenchon'un da bulunduğu muhalefet partilerinin liderleriyle görüşüyor.

Muhalefet partileri, hükümete, protestolarda şiddete izin vererek, sarı yeleklilerin meşruiyetini zedelemeye çalıştığı suçlamasında bulunmuştu.

Protestolar 17 Kasım'dan beri devam ediyor

Ülke genelinde "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Protestolar, Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Eylemciler, geçen cumartesi sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanmıştı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Göstericiler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu.

Macron'un istafasını istiyorlar

Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees çevresinde zaman zaman çatışma çıkmıştı. Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları atmış ve birçok binanın üzerinde Macron karşıtı yazılar yazmıştı.

2 kişi öldü, 1043 kişi yaralandı, 1424 kişi gözaltına alındı

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza protestolar nedeniyle kepenk indirmişti. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.

17 Kasım'dan bu yana gösterilerde çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış, bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:34
  1. sarı yelekliler
  2. Macron
  3. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  4. Marine Le Pen
  5. Jean-Luc Melenchon

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