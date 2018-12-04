0553 313 94 23

Fransa'dan resmi açıklama: Zamları askıya aldık

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıta getirilen ek vergileri askıya aldıklarını açıkladı.

04 Aralık 2018 Salı 14:43
Fransa'dan resmi açıklama: Zamları askıya aldık

Fransa Başbakanı Edouard Philippe düzenlediği basın toplantısında halkın tepkisini çeken vergi zamlarının altı ay süre ile askıya alındığını duyurdu.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe "sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıta ve elektriğe getirilen ek vergilerin askıya alındığını bildirdi.

Protestolar büyük kriz yarattı

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Eylemciler, geçen cumartesi sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanmıştı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Paris ateşe verilmişti

Göstericiler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu.

Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees çevresinde zaman zaman çatışma çıkmıştı. Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları atmış ve birçok binaya Macron karşıtı yazılar yazmıştı.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmişti. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.

17 Kasım'dan bu yana gösterilerde çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:43
  1. Fransa
  2. sarı yelekliler
  3. Macron

YORUM YAZ

  • Ahmet KösecilerAhmet Köseciler43 dk önce
    şu fransızlar kadar olamadık. herifler biraz zam yediler ortalığı ayağa kaldırıp askıya aldırdılar zamları. bir de bize bak. midemize kadar zam yiyoruz ama hala tepki veren yok. koyun gibi güdülmeye devam.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Jandarma fark etti... Toprağa gömülü bulundu!
  1. Jandarma fark etti... Toprağa gömülü..
  2. Berat Albayrak-Meral Akşener davası..
  3. Bakan Dönmez'den 4 Aralık Dünya..
  4. Dolar yükselişe geçti! İşte son rakamlar
  5. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
  6. Galatasaray kafilesi Ankara'da
  7. Otomotiv pazarındaki rekabet lideri..
  8. ANALİZ - AB yaptırım engelini aşmakta..
  9. CHP TBMM Grup Toplantısı
  10. Osmaniye kırsalında patlayıcı ele..
  11. Devlet hastanesinin bahçesinde mutlu son
  12. Sultanbeyli'de spor şenliği
  13. GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün askeri mahrem..
  14. Tarık Papuççuoğlu kimdir nerelidir?
  15. Ermenistan’da Su-25 savaş uçağı düştü
  16. Mersin'de duruşma öncesi kavga: 3 yaralı
  17. Dev şirket konkordato ilan etti
  18. Kayıp dağcıyı "gitme" diye uyarmış
  19. Geleceğin dili kodlama İHL'lere geliyor
  20. Sakarya'nın İstanbul Büyükşehir..
‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

Günün Karikatürü

4 Aralık 2018
CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar