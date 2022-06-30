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Dünya Fransa’dan, içinde Türkiye de olan 'Yeni Roma İmparatorluğu' teklifi
Dünya

Fransa’dan, içinde Türkiye de olan 'Yeni Roma İmparatorluğu' teklifi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Avrupa Siyasi Topluluğu” adındaki modern Roma İmparatorluğu fikrine destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 14:03:00 - 2022-06-30 14:59:14
Fransa’dan, içinde Türkiye de olan 'Yeni Roma İmparatorluğu' teklifi

Modele göre “Yeni Roma İmparatorluğu” adlı oluşum Türkiye ve diğer Kuzey Afrika ülkelerini de kapsayacak. Amaç ise bölgesel birlikteliği güçlendirmek.

Johnson ve Macron bu hafta Almanya’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde bir araya gelmişti. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşme sonrasında yapılan açıklamada Johnson’ın Macron’un planına “ilgi gösterdiği” not edilmişti.

Macron’un siyasi topluluk teklifi Avrupa Birliği ülkeleri ile sınırlı değil. Kendi tarifine göre “aileye henüz üye olmamış veya asla olamayacak olsalar dahi” bazı ülkeler bu topluluğa dahil olabilir.

Bu yeni topluluk AB’nin “çekirdek değerlerine” bağlı kalacak; güvenlik, enerji, ulaşım, altyapı ve nüfus hareketlerinde iş birliği içerisinde olacak.

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Yorumlar

Vatandaş

Fransız ve İngiliz kendilerine yeni sömürge arıyor.Yemezler

Nur

Kendi topraklarınızda ne hslt yaparsanız yapın osmanlı müslüman türkiye tc imparatorluğu kurma yolunda . Zaten farkındasınız Allahtan başkası bizi durduramayacak inşallah başaracaz
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