Fransa’dan, içinde Türkiye de olan 'Yeni Roma İmparatorluğu' teklifi

Modele göre “Yeni Roma İmparatorluğu” adlı oluşum Türkiye ve diğer Kuzey Afrika ülkelerini de kapsayacak. Amaç ise bölgesel birlikteliği güçlendirmek.

Johnson ve Macron bu hafta Almanya’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde bir araya gelmişti. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşme sonrasında yapılan açıklamada Johnson’ın Macron’un planına “ilgi gösterdiği” not edilmişti.

Macron’un siyasi topluluk teklifi Avrupa Birliği ülkeleri ile sınırlı değil. Kendi tarifine göre “aileye henüz üye olmamış veya asla olamayacak olsalar dahi” bazı ülkeler bu topluluğa dahil olabilir.

Bu yeni topluluk AB’nin “çekirdek değerlerine” bağlı kalacak; güvenlik, enerji, ulaşım, altyapı ve nüfus hareketlerinde iş birliği içerisinde olacak.