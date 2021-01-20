Fransa'dan hukuk kılıflı zorbalık

Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un, 2 Ekim’de “İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele” olarak tanıttığı, gelen tepkiler üzerine “Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler” olarak değiştirilen yasa tasarısı, ibadet, eğitim, evlilik gibi hayatın her alanına getirdiği kısıtlamalarla ülkedeki Müslümanları ötekileştiriyor.

Bakanlar Kuruluna sunulmasının ardından, önceki gün Ulusal Meclise özel komisyonun incelenmesi için gönderilen 51 maddelik yasa tasarısı, ülkedeki Müslümanların hayatının neredeyse her alanına müdahale ediyor.



Yasanın, özellikle ve öncelikle Müslümanların ibadet yerleri olan camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahale çabası dikkati çekiyor. Camilerin, Müslümanlara ait dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanını denetim altına almak isteyen Fransa, yasa tasarısının 35’inci maddesinde buralara yurt dışından yapılan 10 bin avro üzerindeki bağışların kaynağının açıklanmasını, kurala uyulmaması halinde para cezası uygulanmasını öngörüyor.



Çocuğa evde eğitim yasak



İbadet yerlerinde, “suça teşvik” iddiası altında bir kişiye bu atfedilirse 75 bin avro para ve hapis cezası yer alıyor.



Tasarı, Müslümanların eğitim seçimlerini de kısıtlıyor. Üniversite öncesi eğitim kurumlarında başörtüsü takmanın yasak olduğu ülkede, yasa tasarısı ailelerin çocuklarına evde eğitim verme özgürlüğünü de engelliyor.



Yasa tasarısının 21’inci maddesi, 3-16 yaş arası çocuklarda örgün eğitimi zorunlu kılıyor ancak bir sağlık durumu söz konusu olduğunda devletin izniyle evde eğitim seçeneğini mümkün kılıyor.



Tasarının 15, 16 ve 17’nci maddeleri de evlilik ve onunla bağlantılı konuları ele alıyor. Bu maddeler, çok eşlilik, zorla evlendirme ve bekaret raporu gibi uygulamaları hedef alıyor.



Kıyafetlerine de karışalım...



Fransız vatandaşlarına uygulanan birden fazla evlilik yasağı yabancılara da uygulanacak. Ayrıca doktorların bekaret raporu vermesi yasaklanıyor. Buna uymayan doktorlara 15 bin avro para ve 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.



Tasarının 4’üncü maddesi de kamu görevlilerine dini gerekçeyle tehdit, şiddet ve hakaret edenlerin 5 yıl hapis ve 75 bin avro ile cezalandırılmasını, yabancıların ise sınır dışı edilmesini içeriyor. Bu madde ile hastaların doktorlarını cinsiyete göre seçmesinin yasaklanması da amaçlanıyor. İnternet kullanımına da müdahale edilebilecek tasarıya bazı milletvekilleri “Müslümanların kıyafetlerine de müdahale etme imkanı” maddesini eklemek istiyor.