Rusya'dan sonra İngiliz turistler Türkiye'de 3. Kaynak Pazar olma yolunda ilerliyor: İndirim, zam çıkışı

İngiltere, Türkiye için 3. Kaynak Pazar olma yolunda ilerliyor

Yılın geride kalan beş aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısının yıl sonu için belirlenen hedefin hem toplam hem de pazarlar bazında tutacağına ilişkin güveni artırdı.

Kaynak pazarlardan Rusya’dan mayıs ayında gelen sayısı beklenen düzeyde artmasa da bunun sonucu değiştirmeyeceği belirtiliyor.

Bu arada İngiltere pazarında yakalanan yükselişin devam ettiğine dikkat çekilerek İngiltere’nin turizmde Türkiye’nin Almanya ve Rusya’dan sonra 3. Kaynak pazarı olma yolunda hızla ilerlediğine dikkat çekiliyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve işletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu İngiltere’deki tur operatörleri ve havayolu şirketlerinin yıl başından başlayarak peş peşe sefer sayılarını artırmalarının da bunu gösterdiğini söyledi. AKTOB Başkanı Ocak-Mayıs dönemini kapsayan beş ayda Antalya’ya İngiltere’den gelenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 352 bin kişiyi aştığını söyledi.

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İngiliz turistin Türkiye’yi tercihinde TL’nin Pound karşısındaki değer kaybı nedeni Türkiye’nin ucuz destinasyon olmasının da etkili olduğu belirtiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da İngiltere’den bu yıl gelecek ziyaretçi sayısının beş milyon olarak bile gerçekleşebileceğini söylemişti.

Antalya ve Marmaris’teki otelciler de İngiltere pazarındaki gelişmeleri değerlendirirken bu yıl İngiltere pazarı, Almanya ve Rusya ile yarıştığını söylüyor.

İngiltere’den tatil amaçlı yurt dışına gidişlerde Türkiye şu anda pazarda yüzde 4 pay ile 10. Sıradadır.

İngiltere’den yurtdışına tatile gidişlerde ispanya yüzde 29 pay ile ilk sırada.

İngiliz turistler 3 ayda en çok hangi ülkelere gitti?

turizmgazetesi'ne göre: 2023 yılının Ocak-Mart döneminde, İngiltere'den Akdeniz'e havayolu ile yapılan yurtdışı seyahat sayısı % 70 artış gösterdi.

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İngiltere’den yurt dışına tatil amaçlı gidilen ülkelerin pazar payı (Yüzde)

1. İspanya 29.3

2. ABD 18.1

3. Fransa17.8

4. İtalya 16.4

5. Yunanistan 10.1

6. Portekiz 8.7

7. Almanya 8.2

8. Avusturalya 5.1

9. Kanada 4.5

10. Türkiye 4.0