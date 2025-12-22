  • İSTANBUL
Fransa’dan donanmaya dev yatırım: Yeni nesil uçak gemisi geliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mevcut uçak gemisi Charles de Gaulle’ün yerini alacak daha modern ve büyük bir geminin inşa edileceğini açıkladı. 2038 yılında hizmete girmesi planlanan dev proje, hem askeri hem de ekonomik açıdan Fransa için yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında Abu Dabi’deki Fransız askeri üssünde askerlerle bir araya geldi. Donanmanın geleceğine dair kritik açıklamalarda bulunan Macron, ülkenin denizlerdeki gücünü pekiştirecek yeni uçak gemisi programının bu hafta itibarıyla resmen onaylandığını duyurdu.

MEVCUT GEMİDEN DAHA BÜYÜK VE TEKNOLOJİK OLACAK

Macron, Charles de Gaulle gemisinin emekliye ayrılmasının ardından hizmete girecek yeni geminin, teknolojik açıdan çok daha gelişmiş ve hacim olarak daha büyük olacağını vurguladı. Projenin sadece askeri bir hamle olmadığını belirten Cumhurbaşkanı, savunma sanayisindeki bu yatırımla özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için ciddi bir endüstriyel fırsat yaratılacağını ifade etti.

SİYASİ TARTIŞMALAR VE EKONOMİK ENDİŞELER

Fransa Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı Catherine Vautrin, dev geminin 2038 yılında sularla buluşmasının öngörüldüğünü belirtti. Ancak bu devasa yatırım kararı, Fransız parlamentosunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı milletvekilleri, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulları gerekçe göstererek bütçeye büyük yük getirecek projenin ertelenmesi gerektiğini savunuyor.

 

