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Dünya Fransa’dan Çin’e 21 milyar yuanlık ultra büyük gemi siparişi
Dünya

Fransa’dan Çin’e 21 milyar yuanlık ultra büyük gemi siparişi

Yeniakit Publisher
2023-04-08 16:54:00 -
Fransa’dan Çin’e 21 milyar yuanlık ultra büyük gemi siparişi

Çin Devlet Gemi İnşa Grubu (CSSC), Fransa merkezli küresel konteyner taşıyıcı şirketi CMA-CGM ile bir işbirliği anlaşması imzaladı.

 

Beijing’de gerçekleşen imza töreniyle 21 milyar RMB değerindeki anlaşma, 16 adet ultra büyük konteyner gemisinin inşasını kapsıyor. Bu anlaşma, Çin’in gemi inşa endüstrisinde tek seferdeki en değerli sözleşme rekorunu kırıyor.

Anlaşma kapsamında, 12 adet 15 bin TEU kapasiteli ve metanolle çalışan çift yakıtlı konteyner gemisi ve 4 adet 23 bin TEU kapasiteli sıvılaştırılmış doğal gazla (LNG) çalışan çift yakıtlı ultra büyük konteyner gemisi inşa edilecek. Böylece CSSC, metanol yakıtlı gemiler için ilk siparişini başarıyla aldı. CMA-CGM, Fransa'da bulunan en büyük ve dünyanın üçüncü büyük küresel konteyner taşıyıcı şirketi olarak biliniyor.

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