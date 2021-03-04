  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa’dan Cezayirli ismi katletme itirafı
Dünya

Fransa’dan Cezayirli ismi katletme itirafı

Fransa, Cezayir direnişinin sembol isimlerinden avukat Ali Bumincil’in 1957’deki Cezayir Bağımsızlık Mücadelesi sırasında Fransız ordusu tarafından işkenceyle katledildiğini kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 18:54:00 -
Fransa’dan Cezayirli ismi katletme itirafı

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron’un Fransa’nın sömürge tarihine ve Cezayir Savaşı’na ilişkin tarihçi Benjamin Stora’nın 20 Ocak’ta sunduğu rapordaki tavsiyeye uyarak bu kararı aldığı belirtildi. 

Macron, çocuklarını ağırladı

Macron’un Elysee Sarayı’nda görüştüğü Bumincil’in çocuklarına, babalarının “intihar ettiği” iddialarının aksine Fransız sömürge güçlerince öldürüldüğünü itiraf ettiği aktarılan açıklamada, Cumhurbaşkanının bu itirafı Fransa adına yaptığını ilettiği bildirildi. Açıklamada, kolonyal sisteme başkaldıran Buminci’nin işkenceci Fransız General Paul Aussaresses’in emriyle Fransız askerlerince alıkonulduktan sonra gizli bir yere götürüldüğü, burada kendisine işkence edildiği, ardından 23 Mart 1957’de katledildiği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Demir kritik gelişmeyi duyurdu! TCG Anadolu'da kullanılacak
Teknoloji

İsmail Demir kritik gelişmeyi duyurdu! TCG Anadolu'da kullanılacak

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir katıldığı bir televizyon programında TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi hakkında önemli açıklama..
İsmail Demir ALTAY tankında son durumu açıkladı
Teknoloji

İsmail Demir ALTAY tankında son durumu açıkladı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir katıldığı bir televizyon programında ALTAY Ana Muharebe Tankı (AMT) hakkında önemli açıklamal..
Temas etti! Hayatını kaybetti
Dünya

Temas etti! Hayatını kaybetti

Avustralya’nın Queensland sahili açıklarında kutu denizanası ile temas eden bir kişi hayatını kaybetti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay