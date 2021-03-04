Fransa’dan Cezayirli ismi katletme itirafı

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron’un Fransa’nın sömürge tarihine ve Cezayir Savaşı’na ilişkin tarihçi Benjamin Stora’nın 20 Ocak’ta sunduğu rapordaki tavsiyeye uyarak bu kararı aldığı belirtildi.



Macron, çocuklarını ağırladı



Macron’un Elysee Sarayı’nda görüştüğü Bumincil’in çocuklarına, babalarının “intihar ettiği” iddialarının aksine Fransız sömürge güçlerince öldürüldüğünü itiraf ettiği aktarılan açıklamada, Cumhurbaşkanının bu itirafı Fransa adına yaptığını ilettiği bildirildi. Açıklamada, kolonyal sisteme başkaldıran Buminci’nin işkenceci Fransız General Paul Aussaresses’in emriyle Fransız askerlerince alıkonulduktan sonra gizli bir yere götürüldüğü, burada kendisine işkence edildiği, ardından 23 Mart 1957’de katledildiği aktarıldı.