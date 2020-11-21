Fransa'dan bir skandal daha! Yaptırımla tehdit etti

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Hz. Muhammed (s.a.v) karikatürlerinin "ifade özgürlüğü kapsamında" olduğunu belirterek bu karikatürlere karşı çıkan yabancı ailelerin sınır dışı edilebileceğini söyledi.

Fransız "Europe 1" radyosunda açıklamalarda bulunan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Hz. Muhammed (s.a.v) karikatürlerinin "ifade özgürlüğü kapsamında" olduğunu söyledi.

Darmanin, "Yarın, bir ebeveyn öğretmene gidip, bu karikatürleri öğretmesini durdurmasını isterse bu cezai bir suç olacak. Eğer bu suçu işleyen bir yabancıysa yargıç, sizden ülkeyi terk etmenizi isteyebilecek" dedi.

Ne olmuştu?

Fransız polisi okulda Hz. Muhammed karikatürlerini eleştiren 3’ü Türk, 1’i Arap 10 yaşındaki 4 çocuğu gözaltına alıp saatlerce 'terör'den soruguya çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemleri, ülkede Müslümanlara yönelik ayrımcılığın en üst seviyesinin yaşanmasına neden oldu.