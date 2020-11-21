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Dünya Fransa'dan bir skandal daha! Yaptırımla tehdit etti
Dünya

Fransa'dan bir skandal daha! Yaptırımla tehdit etti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerinin ardından hortlayan İslamofobi ciddi boyutlara ulaştı. Fransa İçişleri Bakanı, Fransız polisinin Hz. Muhammed karikatürlerini eleştirdiği için terörden sorguya çektiği çocukların ailelerini yaptırımla tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:57:00 -

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Hz. Muhammed (s.a.v) karikatürlerinin "ifade özgürlüğü kapsamında" olduğunu belirterek bu karikatürlere karşı çıkan yabancı ailelerin sınır dışı edilebileceğini söyledi.

Fransız "Europe 1" radyosunda açıklamalarda bulunan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Hz. Muhammed (s.a.v) karikatürlerinin "ifade özgürlüğü kapsamında" olduğunu söyledi.

Darmanin, "Yarın, bir ebeveyn öğretmene gidip, bu karikatürleri öğretmesini durdurmasını isterse bu cezai bir suç olacak. Eğer bu suçu işleyen bir yabancıysa yargıç, sizden ülkeyi terk etmenizi isteyebilecek" dedi.

Ne olmuştu?

Fransız polisi okulda Hz. Muhammed karikatürlerini eleştiren 3’ü Türk, 1’i Arap 10 yaşındaki 4 çocuğu gözaltına alıp saatlerce 'terör'den soruguya çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemleri, ülkede Müslümanlara yönelik ayrımcılığın en üst seviyesinin yaşanmasına neden oldu.

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Yorumlar

Bekir

Azîz peygamberimiz başımızın tacıdır kafirler boş bir uğraş içinde.
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alçak faşist fransa  
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