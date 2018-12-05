Fransa'dan bir geri adım daha!

Fransa genelinde "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülmüş ve ülke adeta yangın yerine dönmüştü. 2 kişini hayatını kaybettiği, 222'si güvenlik görevlisi 1043 kişinin yaralandığı ve 1424 kişinin gözaltına alındığı olayların ardından Fransız hükümeti geri adım atmış ve Başbakanı Edouard Philippe, akaryakıta getirilen ek vergilerin altı ay süre ile askıya alındığını duyurmuştu.

Sarı Yeleklerin sözcülerinden Benjamin Cauchy ise, Başbaklan'ın duyurduğu önlemlerin tatmin edici olmadığını belirtmiş ve memnun olmadıklarını açıklamıştı.

Bir geri adım daha geldi

İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre, Fransa hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, hükümetin varlık vergisi uygulamasını tekrar gözden geçirebileceğini açıkladı.