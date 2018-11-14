Fransa'dan Amerika'ya sert cevap!

Fransa Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan tweetleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, genel ahlak çağrısında bulunuldu.

TRUMP'TAN MACRON'A: BİZ GELMEDEN ÖNCE SİZE ALMANCA ÖĞRETİYORLARDI

Dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada Trump, "Emmanuel Macron, Avrupa'yı ABD, Çin ve Rusya'ya karşı korumak için kendi ordusunu oluşturmayı önerdi. Ancak 1. ve 2. dünya savaşlarında sorun Almanya'ydı. Bu durum Fransa için nasıldı? ABD gelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlıyordunuz. NATO için para ödeyin yada ödemeyin" dedi.

Trump mesajların devamında seçim kampanyasında kullandığı "MAKE AMERİCA GREAT AGAİN" sloganına atıfta bulunarak sert sözler söylemiş, "Sorun, Emmanuel'in Fransa'da onay seviyesinin %26 ile son derece düşük ve işsizlik oranının neredeyse %10 olması. O yalnızca konuyu değiştirmek istiyor. Ayrıca Fransa'dan daha milliyetçi bir ülke yok, son derece gururlu insanlar ve bu konuda haklılar. FRANSA'YI YENİDEN HARİKA YAP" ifadelerini kullanmıştı.