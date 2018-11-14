0553 313 94 23

Fransa'dan Amerika'ya sert cevap!

Dün Amerika Başkanı'nın Twitter'da kullandığı ifadeleri Fransa'dan tepki geldi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:33
Fransa'dan Amerika'ya sert cevap!

Fransa Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan tweetleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, genel ahlak çağrısında bulunuldu.

TRUMP'TAN MACRON'A: BİZ GELMEDEN ÖNCE SİZE ALMANCA ÖĞRETİYORLARDI

Dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada Trump, "Emmanuel Macron, Avrupa'yı ABD, Çin ve Rusya'ya karşı korumak için kendi ordusunu oluşturmayı önerdi. Ancak 1. ve 2. dünya savaşlarında sorun Almanya'ydı. Bu durum Fransa için nasıldı? ABD gelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlıyordunuz. NATO için para ödeyin yada ödemeyin" dedi.

Trump mesajların devamında seçim kampanyasında kullandığı "MAKE AMERİCA GREAT AGAİN" sloganına atıfta bulunarak sert sözler söylemiş, "Sorun, Emmanuel'in Fransa'da onay seviyesinin %26 ile son derece düşük ve işsizlik oranının neredeyse %10 olması. O yalnızca konuyu değiştirmek istiyor. Ayrıca Fransa'dan daha milliyetçi bir ülke yok, son derece gururlu insanlar ve bu konuda haklılar. FRANSA'YI YENİDEN HARİKA YAP" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 17:33
  1. fransa
  2. abd
  3. trump
  4. macron
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nurdağı’nda orman yangını çıktı
    1. Nurdağı’nda orman yangını çıktı
    2. 4 soru 4 cevap
    3. Sızdırıldı! WhatsApp'a 2 yeni özellik..
    4. Malatya'da bomba yüklü araçla..
    5. Orkide dirençlidir, yeter ki bakmasını..
    6. Kocaeli'de kamyon alev aldı,..
    7. Yunanistan göçmenleri demir çubukla..
    8. Bursa'da bebeğin yemek borusuna kaçan..
    9. CHP'den Mansur Yavaş'a rozet yanıtı
    10. Af ne zaman çıkacak?
    11. Abdurrahim Albayrak: Vagner Love'u..
    12. Fransa'dan Amerika'ya sert cevap!
    13. Hamas'tan ABD'ye sert tepki!
    14. İsrail'den Avigdor Liberman..
    15. Terör örgütü PKK'ya yardımda bulunan 6..
    16. Katil İsrail askerleri Filistinli..
    17. Çocuğunuzda bu durumları fark..
    18. KYK burs ücretleri ne zaman ödenmeye..
    19. Kilis'te şoke eden görüntü! Asılı kaldı
    20. Müjdeyi Erdoğan vermişti! İşte ilk..
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş