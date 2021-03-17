Fransa'dan 3. dalga açıklaması
Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkenin koronavirüsün 3. dalgasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Fransa Başbakanı Jean Castex, Ulusal Meclis'te milletvekillerinin salgına ilişkin sorularını yanıtladı.
Salgına ilişkin, "Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz." diyen Castex, İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün ülkede hızla yayıldığını kaydetti.
Castex, salgından çıkabilmek için aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmesi ve tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini duyurmuştu.
İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün Kovid-19 vakalarının yüzde 67'sini oluşturduğu açıklanmıştı.