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Dünya Fransa'dan 3. dalga açıklaması
Dünya

Fransa'dan 3. dalga açıklaması

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkenin koronavirüsün 3. dalgasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 04:45:00 -
Fransa'dan 3. dalga açıklaması

Fransa Başbakanı Jean Castex, Ulusal Meclis'te milletvekillerinin salgına ilişkin sorularını yanıtladı.

Salgına ilişkin, "Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz." diyen Castex, İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün ülkede hızla yayıldığını kaydetti.

Castex, salgından çıkabilmek için aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmesi ve tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini duyurmuştu.

İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün Kovid-19 vakalarının yüzde 67'sini oluşturduğu açıklanmıştı.

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