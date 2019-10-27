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Spor

Fransa'da Yusuf Yazıcı şov!

Fransa Ligi'nde Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Bordeuax ile oynan maçta 1 gol atarak ve 2 asist yaparak maça damga vurdu.

2019-10-27 02:44:00 -
Fransa'da Yusuf Yazıcı şov!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Bordeaux'yu 3-0 mağlup etti.

Ligue 1'in 11. hafta mücadelesinde Lille, Bordeaux'yu ağırladı.

Ev sahibi ekipte Benjamin Andre, 22. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasını gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Yusuf Yazıcı, 61. dakikada penaltıdan ağları sarsarak takımını 2-0 öne geçirirken Lille'deki ilk golünü atmış oldu. 90. dakikada Loic Remy, Yusuf'un pasında topu ağlarla buluşturdu ve skoru belirledi: 3-0

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

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