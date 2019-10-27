Fransa'da Yusuf Yazıcı şov!
Fransa Ligi'nde Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Bordeuax ile oynan maçta 1 gol atarak ve 2 asist yaparak maça damga vurdu.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Bordeaux'yu 3-0 mağlup etti.
Ligue 1'in 11. hafta mücadelesinde Lille, Bordeaux'yu ağırladı.
Ev sahibi ekipte Benjamin Andre, 22. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasını gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.
Yusuf Yazıcı, 61. dakikada penaltıdan ağları sarsarak takımını 2-0 öne geçirirken Lille'deki ilk golünü atmış oldu. 90. dakikada Loic Remy, Yusuf'un pasında topu ağlarla buluşturdu ve skoru belirledi: 3-0
Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.