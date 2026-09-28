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Dünya Fransa'da yolsuzluktan yargılanan eski bakan hakkında hapis istemi
Dünya

Fransa'da yolsuzluktan yargılanan eski bakan hakkında hapis istemi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Fransa'da yolsuzluktan yargılanan eski bakan hakkında hapis istemi

Avrupa ülkesi Fransa'da yolsuzluktan yargılanan eski Kültür Bakanı hakkında 4 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca eski bakanın 5 yıl boyunca seçimlerden men edilmesi ve kamu görevlerinden uzaklaştırılması istendi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ulusal Mali Suçlar Savcılığı eski Kültür Bakanı'nın yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçuyla yargılandığı davada, Dati'nin 2 yılı elektronik kelepçe ile geçirilmek üzere 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Savcılık, hapis cezasının yanı sıra Dati'ye 450 bin avro para cezası verilmesini ve eski bakanın 900 bin avro değerindeki mal varlığına el konulmasını talep etti.

 

5 yıl boyunca seçimlerden men edilmesi talep edildi

Ayrıca eski bakanın 5 yıl boyunca seçimlerden men edilmesi ve kamu görevlerinden uzaklaştırılması istendi.

Eski Bakan Dati hakkında Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olarak görev yaptığı 2009-2019 yıllarında Renault-Nissan Grubu'ndan para alarak lobicilik faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla 2019'da soruşturma açılmıştı.

Hakkında yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlamaları yöneltilen Dati'nin yargılanmasına Paris Ceza Mahkemesinde başlanmıştı.

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