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Korona Virüs Fransa’da vaka sayısı rekor verdi
Korona Virüs

Fransa’da vaka sayısı rekor verdi

Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 179 bin 807 vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor kırılmış oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 23:00:00 -
Fransa’da vaka sayısı rekor verdi

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıplarındaki endişe verici artış sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte saatte ülkede 179 bin 807 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Bu sayı, salgının başlamasından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısının 9 milyon 326 bin 258'e ulaştığı aktarıldı. Son 24 saatte 290 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 123 bin 188'e yükseldiği ifade edildi.

Ülke genelinde 3 bin 416'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 405 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yeni önlemler dün duyurulmuştu

Fransa Başbakanı Jean Castex dün hükümetin Covid-19 ile mücadele kapsamında aldığı yeni kısıtlayıcı tedbirleri açıklamıştı. Castex, evden çalışmanın haftada en az 3 gün zorunlu olacağını, ayakta konserler, toplu taşımada, sinemalarda, spor tesislerinde ve tiyatrolarda yiyecek ve içecek tüketimi yasaklanacağını ve büyük toplanmaların iç mekanlarda 2 bin kişiyle, dış mekanlarda ise 5 bin kişi ile sınırlandırılacağını belirtmişti.

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