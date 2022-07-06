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Dünya Fransa’da vaka sayıları yükselişe geçti
Dünya

Fransa’da vaka sayıları yükselişe geçti

Fransa’da koronavirüs vakaları yükselişe geçti. Ülkede son 24 saatte 206 bin 554 yeni vaka tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 19:52:00 -
Fransa’da vaka sayıları yükselişe geçti

Fransa’da Covid-19 vakaları yeniden yükselişe geçti. Ülkede son 24 saatte 206 bin 554 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 31 milyon 658 bin 727’ye yükseldi. Son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybederken, Covid-19’a bağlı toplam can kaybı ise 149 bin 801’e ulaştı.

Ülkede bazı belediyeler, artan vakaların ardından maske takma zorunluluğunu geri getirmeye başladı. Nice kenti Belediye Başkanı Christian Estrosi yaptığı açıklamada, gelecek hafta başından itibaren toplu taşıma araçlarıyla seyahat edenlerin maske takmasının zorunlu olacağını belirterek, eski günlere dönülmemesi için tedbir alınmasının şart olduğunu ifade etti.

Fransa Sağlık Bakanlığının sadece tavsiyede bulunduğunu hatırlatan Estrosi, gidişata bakıldığında maske takma zorunluluğunun önümüzdeki günlerde yeniden uygulanmasının kaçınılmaz olacağına dikkat çekti.

Fransa’da son bir haftadır günlük ortalama vaka sayısı 120 binlerde seyrediyor.

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