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Dünya Fransa'da tepki çeken sözde 'İmamlar Konseyi' resmen kuruldu!
Dünya

Fransa'da tepki çeken sözde 'İmamlar Konseyi' resmen kuruldu!

Müslümanları dönüştürme planını devreye sokan Emanuel Macron yönetimindeki Fransa'da, karar verildiği günden bu yana tartışmaların odağında bulunan ve imamların devlet tarafından eğitilmesini öngören İmamlar Konseyi kuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 23:56:00 - 2021-11-22 00:19:30
Fransa'da tepki çeken sözde 'İmamlar Konseyi' resmen kuruldu!

Ülkedeki önemli sayıda Müslüman derneğinin, hükümetin de teşvik ettiği bu girişime karşı çıktığı biliniyor. Bu kuruluşların arasında Türk dernekleri de bulunuyor.

Bu dernek ve kuruluşlar, ülkede görev yapacak imamların eğitiminde sadece bu kurumun söz sahibi olamayacağı görüşünü dile getiriyor.

Macron yönetimi, geçen yıl, yabancı ülkelerin Fransa’daki Müslüman vatandaşlar üzerindeki etkisini azaltmak bahanesiyle Ulusal İmamlar Konseyi kurulması önerisini getirmişti.

Türk Müslüman birlikleri karşı çıkmıştı

Fransa'daki Türk Müslüman birlikleri, bu yıl başında Cumhurbaşkanı François Macron'un ülkedeki 'ayrılıkçılık ve aşırılıklarla" mücadele planı kapsamında ülkedeki Müslüman grupların imzalamasını istediği 'İslami Prensipler Tüzüğü"nü kabul etmemişti.

Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF), Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) ile "İnanç ve Uygulama" adlı federasyonun ortak açıklamasında ise, söz konusu tüzüğe ilişkin "Metindeki bazı açıklamalar Müslümanların onurunu zedeliyor, Müslümanları suçlayan ve ötekileştiren nitelikte." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, kurulacak Ulusal İmamlar Konseyi'nin meşruiyetinin, Müslüman toplumu tarafından kabul edip edilmeyeceğine bağlı olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: Euronews

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