Fransa'da tartışma yeniden başladı

Fransa'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında maskelerin zorunlu hale getirilmesi, ülkede 2010'da alınan burka ve peçe yasağını gündeme getirdi.

Hükümetten yapılan açıklamada toplu ulaşım kullananların, AVM ve okul gibi kalabalık yerlerde bulunanlardan maske takılması istendi.

İnsan Hakları Savunucusu ve siyasetçi Qasim Rashid attığı Tweet'te "Pandemide bile Fransa 2010'da yaptığı bağnaz yasanın yanlışlığını kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.

Aix en Provence Siyaset Bilimi Enstitüsü'nden Fatima Khemilat ise "Eğer Müslümansanız ve yüzünüzü dini gerekçeler nedeniyle kapatmak istiyorsanız ceza ödüyorsunuz ya da 'iyi vatandaşlık' dersi alıyorsunuz. Ancak Müslüman değilseniz yüzünüze maske takarak 'iyi vatandaş' oluyorsunuz" açıklamasını yaptı.

Fransa'da burka ve peçe yasağına uymayanlara para cezası veya "iyi vatandaşlık eğitimi" veriliyor.

İnsan Hakları Savunucusu Kennteh Roth ise bu konuda yaptığı paylaşımda "İslamofobi bundan daha şeffaf olabilir mi? Fransız hükümeti maskeleri zorunlu kılıyor ancak burkayı yasaklıyor." ifadelerini kullandı.

"Güzel burka başkan"

Yeni Şafak'ın haberine göre; Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ucunda Fransız bayrağı olan maskeli bir fotoğrafını paylaşan avukat Arsalan Iftikhar "Güzel burka başkan" tweetini paylaştı.