0553 313 94 23

Fransa'da sular durulmuyor! Liseliler de çıldırdı!

Fransa'da öğrencilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto için düzenledikleri eylemler sırasında çıkan olaylarda 32 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 01:48
Fransa'da sular durulmuyor! Liseliler de çıldırdı!

Fransa'da lise öğrencileri, Pazartesi gününden bu yana ülkenin birçok kentinde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto ediyor.

Bordeaux kentindeki Stalingrad Meydanı'nda düzenlenen gösteride 6 öğrenci, araçlara zarar verdiği ve polislere bazı maddeler attığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Toulouse'de eylemde ise 11'i 18 yaşından küçük olmak üzere 13 öğrenci çevreye zarar verdikleri ve polise saldırıda bulundukları için gözaltına alındı.

Henin-Beaumont'ta yapılan eylemde de öğrencilerle polis arasında gergin anlar yaşandı.

Öğrenciler, bir lisenin önünde çok sayıda çöp bidonunu ateşe verdi. Gösteride çıkan olaylarda 13 öğrenci gözaltına alındı.

Birçok şehirdeki liselerde blokaj eylemi yapıldı

Öğrenciler, pazartesi günü ülke genelinde 100'den fazla lisede yaptıkları blokaj eyleminde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmişti.

Eylemler nedeniyle söz konusu liselerde eğitime tamamen veya kısmen ara verildiği belirtilmişti.

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 01:48
  1. fransa
  2. sarı yelekliler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş başkan adayından İbrahimovic bombası!
    1. Beşiktaş başkan adayından İbrahimovic..
    2. HSK'den yeni ihtisas mahkemeleri kararı
    3. İspanya'dan futbol: Barcelona Kral..
    4. ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi sevk..
    5. Almanya Uyum Vakfı'nın 10. yılı kutlandı
    6. Fransa'da sular durulmuyor! Liseliler..
    7. Belçika Parlamentosu, BM Göçmen..
    8. KKTC'de şiddetli fırtına
    9. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    10. Yılmaz Vural: İnşallah Allah...
    11. Rusya'dan tuhaf karar! Füze satışını..
    12. Maduro Putin ile görüştü! 'Ayağa..
    13. Macaristan'dan Makedonya'ya AB üyeliği..
    14. Gıda alerji vakaları neden artıyor?
    15. Fransa'da lise öğrencilerin eylemleri..
    16. Abdullah Avcı: İyi bir takımla ikinci..
    17. Yoğun yağışın ardından havalimanını su..
    18. Yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu..
    19. İrlanda İsrail yerleşimlerine ilişkin..
    20. Saad el-Hariri'den 'sınır güvenliği'..
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    ABD'li Jeffrey Türkiye'ye geliyor!
    ABD'li Jeffrey Türkiye'ye geliyor!
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    ABD'yi sarsan olay! Salgın yayılıyor...
    ABD'yi sarsan olay! Salgın yayılıyor...

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    İnsanlığa bela olan siyonistler fıtratı bozuyor! Yapay et ürettiler
    İnsanlığa bela olan siyonistler fıtratı bozuyor! Yapay et ürettiler