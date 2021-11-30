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Dünya Fransa'da skandal karar! Kapatılması onaylandı
Dünya

Fransa'da skandal karar! Kapatılması onaylandı

Fransa'da Danıştay, valiliğin, Allonnes kentindeki caminin "radikal İslam'ı savunduğu" iddiasıyla kapatılması kararını onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 23:12:00 -
Fransa'da skandal karar! Kapatılması onaylandı

Fransa'da Danıştay, valiliğin, Allonnes kentindeki caminin "radikal İslam'ı savunduğu" iddiasıyla kapatılması kararını onayladı.

Danıştay'dan yapılan açıklamada, cami yetkililerinin, söz konusu kapatma kararının iptali için yaptığı başvuruyu reddettiği belirtildi. Açıklamada, Sarthe Valiliğinin camiyi kapatarak "ibadet özgürlüğünü ihlal etmediği" savunuldu.

Cami yetkilileri, 12 Kasım'da caminin yeniden açılması için Danıştay'a başvurmuştu.

Sarthe Valiliğinden 25 Ekim'de yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talebiyle Allonnes'da 300 kişilik cemaate sahip caminin "radikal İslam'ı savunduğu" iddiasıyla 6 ay kapatıldığı ifade edilmişti.

'Caminin yöneticilerinin ülkede düzenlenen terör saldırılarını meşrulaştırdığı' öne sürülen açıklamada, 'caminin terör saldırıların düzenlenmesini önlemek amacıyla' kapatıldığı savunulmuştu.

Darmanin, yaptığı açıklamada, ülkede 92 camide yapılan denetlemelerin sonucunda 21'inin kapatıldığını belirtmişti.

Paris yönetimi, ağustosta kabul ettiği "ayrılıkçı" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle tepki çekiyor.

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