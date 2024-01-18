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Dünya Fransa'da Rusya'yı kızdıracak hamle! SCALP seyir füzesi gönderecek
Dünya

Fransa'da Rusya'yı kızdıracak hamle! SCALP seyir füzesi gönderecek

Yeniakit Publisher
2024-01-18 22:21:00 - 2024-01-18 22:56:48
Fransa'da Rusya'yı kızdıracak hamle! SCALP seyir füzesi gönderecek

Fransa Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 40 SCALP seyir füzesi göndereceğini duyurdu.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Fransa’nın Ukrayna’ya yüzlerce havadan karaya güdümlü füze ve 40 adet SCALP seyir füzesi göndereceği ifade edildi.

Savunma Bakanı Sebastien Lecornu bu sabah, devlete ait Fransız savunma şirketi Nexter'in ürettiği taktik tekerlekli araca monte edilmiş CAESAR topçu sistemlerinden 6'sının gelecek haftalarda Ukrayna'ya gönderileceğini belirtmişti.

Bakan Lecornu, şirketin Ukrayna için bu yıl 72 topçu sistemi üreteceğini, bunların 12'sinin finansmanının Fransa tarafından sağlanacağını kaydetmişti.

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