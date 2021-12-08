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Dünya Fransa'da rekor vaka sayısı! Yeni önlemler duyuruldu
Dünya

Fransa'da rekor vaka sayısı! Yeni önlemler duyuruldu

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 59 bin 19 yeni vakanın tespit edildiği duyuruldu. Ülkede geçen yıl kasım ayından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 15:14:00 -
Fransa'da rekor vaka sayısı! Yeni önlemler duyuruldu

Fransa’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının 5’inci dalgasında günlük vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor.

Vaka ve can kayıplarının arttığı ülkede, Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 59 bin 19 yeni vaka tespit edilmesi ile Kasım 2020‘den bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Toplam vaka sayısı 8 milyona yaklaştı

Böylece Fransa’da salgının başlangıcından bu yana kayıtlara geçen toplam vaka sayısı 7 milyon 987 bin 591’e ulaştı.

Son 24 saatte 172 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 119 bin 899'a yükseldiği aktarıldı.

Aşı kampanyasının başlamasından bu yana, toplam nüfusun yüzde 77,3'ü en az bir doz aşılandı.

Yeni kısıtlamalar Fransa, COVID-19’un 5’inci dalgasıyla mücadele etmek için yeni kısıtlamalar açıklamıştı.

Gece kulüpleri 4 hafta boyunca kapanacak

Okullarda sağlık protokolü 3. seviyeye yükseltilerek yarından itibaren öğrenciler ve personel için sınıf dışında da maske takmak zorunlu olacak. Mümkün olan bütün iş yerlerinde haftada en az 2 gün evden çalışmaya çağıran hükümet, gece kulüplerini 10 Aralık Cuma gününden itibaren 4 hafta boyunca kapatmaya karar verdi

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