Fransa'da polis şiddeti ve yasa tasarı tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Paris'te yeni güvenlik yasa tasarısını protesto için düzenlenen gösteride, bazı göstericilerin havai fişek ve taş atması nedeniyle polis gazlı müdahalede bulundu.
Güvenlik güçlerinin görüntülenmesini suç kapsamına alan yeni yasa, basın özgürlüğünü ihlal ve polis şiddetini gizleyeceği gerekçesiyle eleştiriliyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te basın özgürlüğü talebi ve polis şiddetini protesto için düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Yüzü maskeli bazı göstericilerin meşale yakmaları, barikat kurmaları ve taş fırlatmaları üzerine polis göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Gösteri sırasında iki otomobilin de ateşe verildiği, ancak göstericilerin çoğunluğunun barışçıl olduğu belirtildi.
Yeni güvenlik yasa tasarısını protesto için düzenlenen gösterilerde polis şiddeti kınanırken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in de istifası istendi.
Fransa'nın kuzeyinde yer alan Lille kentindeki gösteriye bin 500, Rennes ve Montpellier kentlerinde düzenlenen gösterilere ise 5 bin kişinin katıldığı bildirildi. Bordeaux, Lyon, Strasbourg ve Marsilya'da da gösteriler düzenlenmesi planlanıyor.
Ülkede yeni güvenlik yasa tasarısını protesto için geçen hafta sonu düzenlenen gösterilere de 22 bin kişi katılmıştı.
Güvenlik yasa tasarısı
Bir müzik prodüktörünün üç polis memuru tarafından darp edildiğine ilişkin görüntülerin perşembe günü sosyal medyada yayınlanması, ülkede polis şiddetine yönelik tepkileri artırırken, yeni güvenlik yasa tasarısının bazı maddeleri de eleştirilere neden oluyor.
Tartışmalı yasa tasarısı
Basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısı Ulusal Mecliste kabul edilmişti. Tasarı, Ocak 2021'de Senatonun onayına sunulacak.
Senatodan geçmesi halinde tasarı, bir kez daha Mecliste oylanacak.
Tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörürken, gösterilerde "drone"ninyanı sıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor.
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı.
Sarı yeleklilerin eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki polisin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor.