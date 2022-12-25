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Dünya Fransa'da PKK'lılarla beraber o da sokağa indi! "Terör sevicilik genlerine işlemiş"
Dünya

Fransa'da PKK'lılarla beraber o da sokağa indi! "Terör sevicilik genlerine işlemiş"

Fransa Ulusal Meclisi Üyesi Sebastien Delogu, terör örgütü PKK'ya destek veren hainlerin yürüyüşüne katıldı. Fransız siyasetçinin potansiyel teröristlere verdiği destek, "Terör seviciliği Fransızların genlerine işlemiş" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 12:19:00 -
Fransa'da PKK'lılarla beraber o da sokağa indi! "Terör sevicilik genlerine işlemiş"

Fransa'nın başkenti Paris, Ahmet Kaya Kültür Merkezi binası yakınındaki saldırı sonrası karıştı.

Terör örgütü PKK yandaşları, ellerinde örgüt paçavralarıyla Fransız polisiyle karşı karşıya geldi.

Sokakları savaş alanına çeviren örgüt sempatizanlarına Fransız polisin müdahalesi sert oldu.

Polisin karşı koyması, Fransa Ulusal Meclisi Üyesi Sebastien Delogu'yu rahatsız etti.

Delogu, müdahale görüntülerini paylaştığı sosyal medyada, "Polis, saldırının kurbanlarını anmak üzere gelen barışçıl gruba karşı kabul edilemez şiddet uygulamaktan suçlu! Hatırlatmak isterim ki polise göstericileri sopayla dövmek için değil, gösterileri korumak için maaş ödeniyor." diye yazdı.

Gösterilerin barışçıl olduğunu savunan Delogu, daha sonra PKK paçavralarıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Fransız vekil, Paris'teki yürüyüş sırasında örgütün bezleri altında poz verdi.

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Yorumlar

Rabia Zafer

TAM BİR HAİN AHMAK KESİNLİKLE.

Ziya

Aralarımız boşa dememiş ayıdan post gavurdan dost olmaz diye gavur gavurluyunu yapıyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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