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Dünya Fransa’da Pantin camisine çirkin saldırı
Dünya

Fransa’da Pantin camisine çirkin saldırı

Fransa’da 6 aylığına kapatılan Pantin camisinin duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazan 2 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 00:52:00 -
Fransa’da Pantin camisine çirkin saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Pantin camisinin duvarlarına beyaz boyayla yazı yazan 2 kişi yakalandı. İslam karşıtı mesajlar içeren yazılar, gün içinde yetkililer tarafından silinirken söz konusu 2 genç gözaltına alındı.

6 aylığına kapatıldı

Fransa hükümeti, Paris’in banliyölerinden Seine-Saint-Denis’teki Pantin camisinin yöneticisi, derste öğrencilerine Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürü gösterdikten sonra öldürülen öğretmene tepki görüntüsünü internette paylaştığı gerekçesiyle, caminin 6 ay kapatılmasına karar vermişti.

Hükümetin kararı, Montreuil İdari Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.

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