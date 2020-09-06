  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa'da panik! 7 yerde 'kırmızı bölge' ilan edildi
Dünya

Fransa'da panik! 7 yerde 'kırmızı bölge' ilan edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aralarında Lille, Rouen, Le Havre, Strazburg gibi kentlerin de bulunduğu 7 bölge 'kırmızı bölge' ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 22:27:00 -
Fransa'da panik! 7 yerde 'kırmızı bölge' ilan edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 7 bin 71 vaka tespit edildi.

Alınan karar ile içlerinde Rouen, Lille, Le Havre, Strazburg gibi kentlerin de yer aldığı 7 bölge 'kırmızı bölge' ilan edildi.

Ülkedeki 'kırmızı bölge' sayısı böylelikle 28'e çıktı.

Fransa'da enfekte olan kişi sayısı, son 24 saatte 7 bin 71 yükselişle 324 bin 777'ye ulaştı. Hastanelerde 3 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile can kaybı 30 bin 701'e yükseldi.

Ülkede 87 bin 447 kişi iyileşirken yoğun bakımda olanların sayısındaki artışın ise devam ettiği görüldü.

Fransa'da salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Koronavirüs testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,9'a çıktı.

7 yeni bölge 'kırmızı bölge' ilan edildi

Resmi gazetede bugün yayımlanan karara göre, aralarında Rouen, Le Havre, Lille, Strazburg gibi kentlerin de bulunduğu 7 bölgede "kırmızı bölge" ilan edilmesiyle "kırmızı bölge" sayısı 28'e ulaştı.

İkinci dalga uyarısı

Bilim Kurulu, Fransa'da sonbahar veya kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından kaygı duyulduğunu bildirmişti.

Koronavirüs durdurulamıyor

Çin'den başlayıp dünyaya yayılan koronavirüs henüz durdurulabilmiş değil. Onaylanmış bir koronavirüs aşısı henüz çıkmadı. Hal böyle iken insanlar maske, mesafe, temizlik kurallarına uyması için sık sık ikaz ediliyor. Dünyada koronavirüste ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Yaz sıcaklıkları da koronavirüsün etkisini azaltmadı. Koronavirüsün mutasyon geçirip geçirmeyeceği yahut koronavirüs aşısının ne zaman bulunacağı ise belirsizliğini koruyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları
Dünya

İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları

Yunanistan'da yapılan ankette, vatandaşların yüzde 47.1'i Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu: 3 ay daha uzatıldı
Gündem

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu: 3 ay daha uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay daha ek ödeme yapılacağının bilgisini verdi.
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Demirtaş yeni parti kuruyor! İşte hedefi
Siyaset

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Demirtaş yeni parti kuruyor! İşte hedefi

Gazeteci Mahmut Övür, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın yeni bir sol parti kuracağını iddia etti...
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı