Fransa'da panik! 7 yerde 'kırmızı bölge' ilan edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 7 bin 71 vaka tespit edildi.

Alınan karar ile içlerinde Rouen, Lille, Le Havre, Strazburg gibi kentlerin de yer aldığı 7 bölge 'kırmızı bölge' ilan edildi.

Ülkedeki 'kırmızı bölge' sayısı böylelikle 28'e çıktı.

Fransa'da enfekte olan kişi sayısı, son 24 saatte 7 bin 71 yükselişle 324 bin 777'ye ulaştı. Hastanelerde 3 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile can kaybı 30 bin 701'e yükseldi.

Ülkede 87 bin 447 kişi iyileşirken yoğun bakımda olanların sayısındaki artışın ise devam ettiği görüldü.

Fransa'da salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Koronavirüs testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,9'a çıktı.

7 yeni bölge 'kırmızı bölge' ilan edildi

Resmi gazetede bugün yayımlanan karara göre, aralarında Rouen, Le Havre, Lille, Strazburg gibi kentlerin de bulunduğu 7 bölgede "kırmızı bölge" ilan edilmesiyle "kırmızı bölge" sayısı 28'e ulaştı.

İkinci dalga uyarısı

Bilim Kurulu, Fransa'da sonbahar veya kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından kaygı duyulduğunu bildirmişti.

Koronavirüs durdurulamıyor

Çin'den başlayıp dünyaya yayılan koronavirüs henüz durdurulabilmiş değil. Onaylanmış bir koronavirüs aşısı henüz çıkmadı. Hal böyle iken insanlar maske, mesafe, temizlik kurallarına uyması için sık sık ikaz ediliyor. Dünyada koronavirüste ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Yaz sıcaklıkları da koronavirüsün etkisini azaltmadı. Koronavirüsün mutasyon geçirip geçirmeyeceği yahut koronavirüs aşısının ne zaman bulunacağı ise belirsizliğini koruyor.