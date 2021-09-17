  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa'da Müslümanları fişleyen aşırı sağcı siteye soruşturma
Dünya

Fransa'da Müslümanları fişleyen aşırı sağcı siteye soruşturma

Fransa'da, Müslümanlar ile Müslümanlara yakın oldukları ya da müsamaha gösterdikleri gerekçesiyle "İslamo-solcu" olarak niteledikleri kişileri fişleyen internet sitesi hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 22:55:00 -
Fransa'da Müslümanları fişleyen aşırı sağcı siteye soruşturma

Fransa'da, Müslümanlar ile Müslümanlara yakın oldukları ya da müsamaha gösterdikleri gerekçesiyle "İslamo-solcu" olarak niteledikleri kişileri fişleyen internet sitesi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Aşırı sağcı Fdesouche internet sitesinde yer alan fişleme, gazeteci Taha Bouhafs'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamayla gün yüzüne çıktı.

Bouhafs, ağustos ayında Fdesouche internet sitesinde 300'den fazla kişinin adının "İslamo-solcu" olarak listelendiğini fark ettiğini, listede kendi adının da yer aldığını belirtti.

Kişilerin dini aidiyetlerinin yanı sıra mesleklerinin ya da siyasi duruşlarının paylaşıldığı listede, AA Fransızca muhabiri Feiza Ben Mohamed'in de ismi bulunuyor.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), konuyla ilgili soruşturma açtıklarını bildirdi.

Bouhafs'ın avukatı Aire Alimi de France Info'ya yaptığı açıklamada listeyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını, listede adı yer alan 50 kişinin de kendilerine katıldığını aktardı.

Listede yer alan isimlerin çoğunun, Kasım 2019'da İslamofobiye karşı düzenlenecek yürüyüşe katılma çağrısına imza atan kişiler oldukları belirtiliyor.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin üyeleri ile solcu senatör ve milletvekillerinin adı da listede bulunuyor.

Göçmenleri savunan dernekler de fişlenmiş

Öte yandan aynı sitede, göçmenleri destekleyen bazı derneklerin de fişlendiği de ortaya çıktı.

Feiza Ben Mohamed de yaptığı açıklamada, Bouhafs'ın suç duyurusuna katıldığını, listeyi hazırlayanlara yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Hükümetin konuyla ilgili tepkisizliğine dikkati çeken Ben Mohamed, Fransa'da İslamofobiye karşı çıkanların fişlenmesinin ülkede kullanılan eski korkunç metotları hatırlattığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Makam odasında '+18' rezaletinde ikinci perde! Sanal seks bağımlısı CHP'li başkan yardımcısı...
Siyaset

Makam odasında '+18' rezaletinde ikinci perde! Sanal seks bağımlısı CHP'li başkan yardımcısı...

Taciz, tecavüzlerin salgına dönüştüğü CHP’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Akit’in dün “CHP’de şimdi de sanal seks rezaleti” başlığıy..
Almanya’da ‘sadaka’ gibi 3 euro zam! Selin yaraları sarılmadı, sosyal yardım sistemi çöküyor
Avrupa

Almanya’da ‘sadaka’ gibi 3 euro zam! Selin yaraları sarılmadı, sosyal yardım sistemi çöküyor

Özellikle salgın sürecinde büyük sıkıntılar yaşanan Almanya’da, sosyal yardımlar kapsamında ‘sadaka’ niyetine sadece 3 euro zam yapıldı. Yap..
CHP'li Özel polislerimizi itibarsızlaştırmaya çalıştı! Valilik ağzının payını verdi
Siyaset

CHP'li Özel polislerimizi itibarsızlaştırmaya çalıştı! Valilik ağzının payını verdi

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in itibarsızlaştırmaya çalıştığı polislerle ilgili iddiasına Mersin Valiliğinden yalanlama geldi. Valilik ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay