Fransa'da Müslümanları fişleyen aşırı sağcı siteye soruşturma

Fransa'da, Müslümanlar ile Müslümanlara yakın oldukları ya da müsamaha gösterdikleri gerekçesiyle "İslamo-solcu" olarak niteledikleri kişileri fişleyen internet sitesi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Aşırı sağcı Fdesouche internet sitesinde yer alan fişleme, gazeteci Taha Bouhafs'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamayla gün yüzüne çıktı.

Bouhafs, ağustos ayında Fdesouche internet sitesinde 300'den fazla kişinin adının "İslamo-solcu" olarak listelendiğini fark ettiğini, listede kendi adının da yer aldığını belirtti.

Kişilerin dini aidiyetlerinin yanı sıra mesleklerinin ya da siyasi duruşlarının paylaşıldığı listede, AA Fransızca muhabiri Feiza Ben Mohamed'in de ismi bulunuyor.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), konuyla ilgili soruşturma açtıklarını bildirdi.

Bouhafs'ın avukatı Aire Alimi de France Info'ya yaptığı açıklamada listeyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını, listede adı yer alan 50 kişinin de kendilerine katıldığını aktardı.

Listede yer alan isimlerin çoğunun, Kasım 2019'da İslamofobiye karşı düzenlenecek yürüyüşe katılma çağrısına imza atan kişiler oldukları belirtiliyor.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin üyeleri ile solcu senatör ve milletvekillerinin adı da listede bulunuyor.

Göçmenleri savunan dernekler de fişlenmiş

Öte yandan aynı sitede, göçmenleri destekleyen bazı derneklerin de fişlendiği de ortaya çıktı.

Feiza Ben Mohamed de yaptığı açıklamada, Bouhafs'ın suç duyurusuna katıldığını, listeyi hazırlayanlara yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Hükümetin konuyla ilgili tepkisizliğine dikkati çeken Ben Mohamed, Fransa'da İslamofobiye karşı çıkanların fişlenmesinin ülkede kullanılan eski korkunç metotları hatırlattığını kaydetti.