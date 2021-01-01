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Dünya Fransa'da lüks araç bayiinde yangın
Dünya

Fransa'da lüks araç bayiinde yangın

Fransa’nın Yvelines bölgesinde bulunan lüks araç bayisinde çıkan yangında 40 lüks araç kullanılmaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 21:21:00 -
Fransa'da lüks araç bayiinde yangın

Fransa’nın Yvelines bölgesinde bulunan Chambourcy komününde lüks araçların bulunduğu bir bayiide çıktı. Gökyüzünü kaplayan yangına İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Bayiideki sıfır kilometre araçlar küle döndü. Yvelines İtfaiye Departmanı olayal ilgii yaptığı açıklamada, "Yangında can kaybı yok. 40 lüks araç kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi olduğu yönündeki ihbarlar değerlendiriliyor" ifadeleri kullanıldı.

Çıkan yangında lüks otomobil bayiindeki maddi zararın yaklaşık 800 bin euro olduğu belirtildi.

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