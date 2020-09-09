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Aktüel Fransa'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor
Aktüel

Fransa'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor

Ülkede son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-09 21:46:53 -
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 577 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısındaki artış sürüyor.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 577 artışla 344 bin 101’e yükseldi. Hastanelerde 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 794'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 599’u yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 3 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 88 bin 524 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı artmaya devam ederken, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2 olarak belirlenmişti.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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