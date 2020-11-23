  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı düşüyor, virüse bağlı can kaybı sayısı artıyor
Aktüel

Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı düşüyor, virüse bağlı can kaybı sayısı artıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-23 23:31:47 -
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı düşüyor, virüse bağlı can kaybı sayısı artıyor

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 452 yeni vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 501 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 49 bin 232'e ulaştı.

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 452 artışla 2 milyon 144 bin 660'a çıktı.

Hastanelerde 4 bin 454'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 481 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 911 artışla 152 bin 592'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 13,3 oldu.

Fransa'da dün Kovid-19 nedeniyle 215 kişi hayatını kaybetmiş, 13 bin 157 vaka görülmüştü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransızların gözü Türk savunma sektöründe! 'Engellenemez durumdalar'
Gündem

Fransızların gözü Türk savunma sektöründe! 'Engellenemez durumdalar'

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kazandığı zafer sonrası gündemine Türk Savunma Sanayisi'ni alan Fransız L’Opinion gazetesi, Türklerin el..
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat ve günleri
Gündem

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat ve günleri

65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kararının ardından 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ile ilgili saatleri, günleri..
En yetkili isim açıkladı: Türkiye oyunun kurallarını yeniden yazacak!
Ekonomi

En yetkili isim açıkladı: Türkiye oyunun kurallarını yeniden yazacak!

Karadeniz'de gerçekleşen doğal gaz keşfi ile ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli gazın oyunun kurallarını ad..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay